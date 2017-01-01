Чистый четверг 2018: традиции дня и подготовка к Пасхе

В 2018 году 5 апреля православные христиане празднуют Чистый четверг. Что нельзя делать в Чистый четверг: традиции, история и особенности подготовки к Пасхе.

Сегодня у православных Чистый Четверг

В воскресенье, 8 апреля христиане всего мира будут отмечать Пасху. Продолжается Страстная неделя, на протяжении которой заканчиваются все приготовления к Светлому Христовому Воскресению.

Сегодня, 5 апреля, в Страстной четверг православные вспоминают Тайную вечерю, когда Спаситель поделился хлебом и вином со своими учениками, уже зная, что один из них его вскоре предаст. Историки считают, что название "чистый" связано с событиями, описанными в Евангелии. Иисус снял с себя верхнюю одежду, подпоясался полотенцем и омыл ноги своим ученикам, которые заходили с улицы в дом. Также сегодня вспоминают молитву Иисуса в Гефсиманском саду, предательство Иуды.

В храмах Великий четверг принято служить литургию Василия Великого, по традиции происходит освящения мира, обряд омовения патриархом ног двенадцати священникам.

Традиции Страстного четверга

Четверг называется "чистым", а значит и традиции связаны с уборкой жилища, тела, души и помыслов. В давние времена было принято стать на заре и искупаться в открытом водоеме, несмотря на то, что Пасха может быть ранней и холодной, как например, в 2018 году.

Купание в Чистый четверг (фото: pinterest.com)

Это купание сравнивали с крещенским, ведь люди верили, что таким образом смывает с себя болезни, грехи, а получает взамен - заряд здоровья на целый год. В Чистый четверг не плохо было бы также подстричься.

Великий четверг - последний день, когда можно прийти в церковь на исповедь и причастие. После возвращения из храма начинали уборку в доме. Сегодня это называется генеральной уборкой: необходимо вычистить каждый уголок в доме. Можно устроить "большую стирку". На Руси перетряхивали все половики, а в наше время очистить от пыли и грязи можно ковры и занавеси. Согласно давнему поверью, если в Чистый четверг убрать жилище хорошо, значит в доме будет чисто круглый год. До самой Пасхи уборок уже не проводят.

Картина хлопот и уборки перед праздником (фото: commons.wikimedia.org)

Вторая главная традиция Чистого четверга - выпекание пасок и окрашивание яиц, пекли и творожную пасху, запекали мясо, делали колбасы.

Нельзя что-либо отдавать из дома в Чистый четверг, говорили наши предки. Даже спичками или солью с соседями не делились, поскольку так можно отдать кому-то свой достаток и благополучие.

С особым трепетом во все времена относились к четверговой соли. Она считается семейным оберегом.

Оберег из соли в Чистый четверг (фото: kadin.com)

Чтобы ее заготовить необходимо, чтобы каждый член семьи положил по горстке соли в небольшой мешочек. После этого его прокаливали в печи или на сковороде и хранили на протяжении всего года. Люди верили в ее целебные свойства, добавляли в воду при мытье головы или полов в доме.

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