В Москве умерла женщина, которой вместо физраствора ввели формалин

Во время операции медицинским персоналом ошибочно было введено токсическое вещество в брюшную полость пациентки вместо физраствора.

Виновных в трагедии уже уволили Корреспондент.net

В Москве умерла молодая женщина, которой в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска вместо физраствора ввели формалин.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ульяновской области РФ в четверг, 5 апреля.

Инцидент произошел 15 марта. Тогда после плановой хирургической операции одним из медицинских работников стационара медсанчасти в организм 28-летней пациентки был ошибочно введен формалин.

Женщину госпитализировали в реанимацию местной больницы, а позже перевезли в Москву в медицинский биофизический центр имени Бурназяна.

Глава ульяновского минздрава Рашид Абдуллов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, девушка пришла в сознание, но ее состояние оставалось стабильно тяжелым.

"К сожалению, спасти ее не удалось. Я приношу глубокие соболезнования близким погибшей", – сказал Абдуллов.

По его словам, сотрудники, допустившие ошибку, уже уволены по статье, представителям администрации медсанчасти объявлен выговор, на них наложены меры материальной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности (ч.2 ст.118 УК РФ). Подозреваемым грозит тюремный срок до одного года.

Ранее сообщалось, что в детской больнице Славянска умерла трехмесячная девочка из-за неправильного диагноза врачей.

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