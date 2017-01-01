Трамп уточнил число военных, которых отправит на границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отправить на охрану границы с Мексикой от двух до четырех тысяч военнослужащих национальной гвардии США, которые будут находиться там на время строительства стены, пишет РИА Новости.
Напомним, 4 марта президент США официально распорядился об отправке национальной гвардии для охраны границы.
Национальная гвардия - один из видов вооруженных сил США, который имеет двойное подчинение: федеральным властям и властям каждого конкретного штата.
В случае необходимости национальную гвардию привлекают к борьбе с последствиями стихийных бедствий, реже для подавления крупных беспорядков. Служащие нацгвардии также могут быть направлены в зоны боевых действий.
Ранее президент США обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике и пригрозил выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле.
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