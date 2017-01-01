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Британец на Porsche протаранил стену и "приземлился" в подземном переходе

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Водителю-участнику ДТП предложат пройти курс "фитнеса для вождения", также об инциденте проинформируют Агентство лицензирования водителей и транспортных средств, заявили в британской полиции.
Последствия ДТП в Британии
Последствия ДТП в Британии
twitter.com/SgtColinShead

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В Великобритании 73-летний мужчина пролетел на своем Porsche сквозь стену и ограждение, а затем “приземлился“ в подземном переходе. В результате происшествия никто не пострадал.

На место инцидента сразу прибыла полиция графства Эссекс. Об этом сообщил сержант Колин Шид в своем Twitter.

Порш в профиль
Порш в профиль
twitter.com/SgtColinShead

По данным Шида, водителю предложат пройти курс “фитнеса для вождения“, также об инциденте проинформируют Агентство лицензирования водителей и транспортных средств.

Фото в микроблоге собрало много комментариев, например: “А я думал, что это я плохо паркуюсь“.

Другой пользователь написал: “Ущипните меня, почему 73-летний управляет таким автомобилем“.

Напомним, в январе в Казахстане полицейский на Porsche врезался в забор резиденции президента.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: автомобили, Британия, ДТП, машины, авария, porsche, Великобритания, авто
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