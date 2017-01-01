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Греция перехватила беспилотник Турции в своем воздушном пространстве

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Турецкий беспилотный летательный аппарат Anka дважды зашел в воздушное пространство Греции в районе Родоса, после чего его перехватили греческие истребители, которые поднялись с базы ВВС на Крите.
Беспилотный летательный аппарат Anka
Беспилотный летательный аппарат Anka
ekathimerini.com

Военно-воздушные силы Греции перехватили турецкий военный беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны на юго-востоке Эгейского моря. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает издание Ekathimerini.

В частности, отмечено, что турецкий беспилотный летательный аппарат Anka дважды зашел в воздушное пространство Греции в районе Родоса.

По данным издания, беспилотник перехватили греческие истребители, которые поднялись с базы ВВС на Крите.

Ранее сообщалось, что Греция переместила семь тысяч военных на острова Эгейского моря и в пограничную зону на востоке страны на фоне всплеска напряженности в отношениях с Турцией.

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Теги: Турция, Греция, море, перехват, БПЛА, беспилотник, Родос
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Источник: korrespondent.net

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