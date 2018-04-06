США заморозят активы фигурантов "кремлевского списка"

США заморозят активы всех физических и юридических лиц, попавших под новую волну санкций. Американцам запрещено иметь с ними любые дела.

В США рассказали о судьбе активов чиновников и олигархов России, попавших под санкции Reuters (архивное фото)

Соединенные Штаты Америки заморозят активы всех физических и юридических лиц, попавших под новую волну санкций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США, пишет ТСН в пятницу, 6 апреля.

Так, согласно сообщению, все активы, подпадающие под юрисдикцию США, отмеченных физических и юридических лиц, а также любых других субъектов, которые попали под действие закона о санкциях, заморожены, а лицам из США запрещено иметь с ними любые дела.

Также предусмотрено внесение в список санкций лиц, которые не являются резидентами США, однако способствуют деятельности санкционных российских компаний.

Ранее США ввели санкции против российских бизнесменов, официальных лиц и компаний из "кремлевского списка".

Напомним, Минфин США в ночь на 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели - всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом О противодействии противникам Америки посредством санкций.

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