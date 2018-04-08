Россия заплатит за агрессию - Столтенберг

Выдворение российских дипломатов из альянса было ответом на агрессивную политику Российской Федерации. Глава НАТО заявил, что Россия уже несколько лет подрывает правила мирового порядка.

Россия должна быть наказана за агрессивное поведение на мировой арене и несоблюдение международного права. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канадского телеканала СВС, сообщает Укринформ.

Он отметил, что агрессивная политика будет иметь для России последствия.

"Мы должны удостовериться, что несоблюдение Россией международного права и нарушение основанного на правилах порядка, который в течение десятилетий был основой мира и безопасности для всех союзников по НАТО, будет иметь цену и последствия", - сказал Столтенберг.

По его словам, именно поэтому НАТО выдворило нескольких российских дипломатов после нападения в Солсбери.

"Когда они незаконно аннексируют Крым или дестабилизируют Восточную Украину, когда Россия несет ответственность за кибератаки или вмешательства в демократические процессы – нам необходимо реагировать, и именно это мы сделали после нападения в Солсбери", - подчеркнул Генсек НАТО.

Он добавил, что Альянс не только объявил персонами нон-грата российских шпионов, но и усилил коллективную оборону, в том числе развернув силы на восточном фланге".

Ранее Столтенберг высказывал обеспокоенность агрессивным поведением России на внешнеполитической арене.

Как сообщалось, НАТО высылает семь российских постпредов.

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