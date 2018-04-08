В РФ заявили, что новые факты могут изменить дело Скрипаля
Василий Небензя усомнился в правдоподобности инцидента с отравлением бывшего российского шпиона и его дочери в британском Солсбери.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в интервью Первому каналу, что появляющиеся с каждым днем новые факты, связанные с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, могут существенно изменить представление об инциденте в Солсбери, сообщает РИА Новости.
"Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело", - отметил Небензя.
В целом он усомнился в правдоподобности инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери.
"У меня вообще в последнее время возникает вопрос - а был ли мальчик", - подчеркнул российский постпред.
Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери и в критическом состоянии доставлены в больницу. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.
Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.
Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент