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В РФ заявили, что новые факты могут изменить дело Скрипаля

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Василий Небензя усомнился в правдоподобности инцидента с отравлением бывшего российского шпиона и его дочери в британском Солсбери.
Постпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в интервью Первому каналу, что появляющиеся с каждым днем новые факты, связанные с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, могут существенно изменить представление об инциденте в Солсбери, сообщает РИА Новости

"Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело", - отметил Небензя.

В целом он усомнился в правдоподобности инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери.

"У меня вообще в последнее время возникает вопрос - а был ли мальчик", - подчеркнул российский постпред.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери и в критическом состоянии доставлены в больницу. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.

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Теги: Россия, Британия, отравление, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
сергей11    08.04.2018, 08:00
Оценка:  +1
сергей11
Как с Боингом. Версия за версией. И всё правдоподобней и правдоподобней..)
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