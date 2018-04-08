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Химатака в Сирии: Совбез ООН проведет заседание

Комментариев: 1
Совет безопасности ООН планирует 9 апреля провести экстренное заседание для обсуждения химической атаки в Сирии, в котором примут участие девять стран.
Совет безопасности ООН планирует собраться из-за химической атаки в Сирии
Совет безопасности ООН планирует собраться из-за химической атаки в Сирии
Getty Images

Совет безопасности ООН планирует в понедельник, 9 апреля, провести экстренное заседание по поводу химической атаки в Сирии. Об этом представительство Великобритании при ООН сообщило в соцсети Twitter.

В заседании примут участие девять стран.

"Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения сообщений о применении химического оружия в Сирии. Встреча ожидается в понедельник", - говорится в сообщении.

 

 

Напомним, 7 апреля вооруженные силы Асада возобновили атаки на последнюю неподконтрольную территорию в Восточной Гуте - город Дума.

После этого сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в Думе из-за сброшенных правительственными силами "бомб с химвеществом" погибли 11 человек. СМИ пишут о 70 погибших.

 

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Теги: ООН, Сирия, заседание, Конфликт в Сирии, совет безопасности оон, совбез, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Den6189    08.04.2018, 23:33
Оценка:  0
Den6189
Необходимо срочно осудить химатаки и показать свою обеспокоеность посколько это эфективный метод борьбы с химатаками в мире.
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