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США отрицают причастность к ракетному удару по Сирии

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Военный аэродром в сирийской провинции Хомс подвергся ракетным обстрелам в ночь на 9 апреля. СМИ Сирии заявили, что за атакой могут стоять силы США.
Здание Пентагона
Здание Пентагона
АР
 
Пентагон заявил в ночь на понедельник, 9 апреля, что в настоящий момент не осуществляет авиаударов по Сирии.
 
"В данный момент министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще", – говорится в заявлении ведомства.
 
 
Ранее сирийское информагентство SANA сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. 

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Теги: США, Пентагон, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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