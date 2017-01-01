США отрицают причастность к ракетному удару по Сирии

Военный аэродром в сирийской провинции Хомс подвергся ракетным обстрелам в ночь на 9 апреля. СМИ Сирии заявили, что за атакой могут стоять силы США.

Пентагон заявил в ночь на понедельник, 9 апреля, что в настоящий момент не осуществляет авиаударов по Сирии.

"В данный момент министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще", – говорится в заявлении ведомства.

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