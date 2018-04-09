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Маккейн призвал Трампа совершить авиаудар по силам Асада

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После заявлений Трампа о намерении вывести войска, Асад осмелел и совершил еще одну химическую атаку в Сирии, в которой погибли невинные люди.
Сенатор Джон Маккейн
Сенатор Джон Маккейн

США должны ответить на химатаку в Сирии ракетным ударом по силам президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн. Соответствующее заявление сенатора опубликовано на его странице на сайте Сената.

"Президент Трамп на прошлой неделе дал миру сигнал, что Соединенные Штаты преждевременно выйдут из Сирии. Башар Асад, его российские и иранские союзники услышали его, и осмелевший от бездействия США Асад, как сообщается, провел еще одну химическую атаку на невинных мужчин, женщин и детей, на этот раз в Думе", – написал Маккейн.

Сенатор отметил, что "преступления против человечности стали визитной карточкой Асада, а его неустанная кампания против народа Сирии убила более полумиллиона человек и вынудила 11 миллионов человек покинуть свои дома".

"Президент решительно отреагировал, когда Асад использовал химическое оружие в прошлом году. Он должен сделать это снова и продемонстрировать, что Асад заплатит за свои военные преступления", – заявил сенатор.

Ранее СМИ сообщили, что в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. США возложили на Россию ответственность за применение сирийской армией химоружия. 

Позже стало известно, что сирийская авиабаза подверглась ракетной атаке. В России заявили, что атаку провели ВВС Израиля.

 

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Теги: США, Сирия, Маккейн, Дональд Трамп, Джон МакКейн, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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X*_*X    09.04.2018, 12:30
Оценка:  +5
X*_*X
Российскую Федерацию ждет та же судьба что и СССР. Прощай немытая Россия, здравствуйте независимые республики. И это справедливо по отношению ко всем, особенно к тем республикам, которые были оккупированы московией.
Колишній-східняк    09.04.2018, 12:23
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Саддама в своё время загнали, как крысу, в канализацию. И Ассада загонят. И имена созвучные. Соавпадение? Не думаю.
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