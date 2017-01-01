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В ЕС прокомментировали введение синхронных с США санкций против России

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В Евросоюзе учитывают взаимные консультации, однако решение о санкциях будет принято самостоятельно, сообщил официальный представитель ЕС.
В ЕС прокомментировали введение синхронных с США санкций против РФ
В ЕС прокомментировали введение синхронных с США санкций против РФ

Евросоюз и США самостоятельно принимают свои санкции в отношении России, несмотря на взаимные консультации. Об этом в понедельник, 9 апреля, пишет Интерфакс со ссылкой на официального представителя ЕС.

По его словам, в Евросоюзе учитывают взаимные консультации.

"Мы приняли к сведению объявленные Соединенными Штатами меры. Притом, что ЕС и Соединенные Штаты тщательно консультировались относительно санкций в отношении России, всегда было понятно, что любое решение о санкциях принимается каждой стороной самостоятельно", - заявил собеседник.

"Любое решение о возможных санкциях Совет ЕС должен принимать единогласно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина намерена синхронизировать свой санкционный режим с американским.

Напомним, накануне США ввели санкции против олигархов и чиновников РФ.

 

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Теги: Россия, Россия-США, ЕС, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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