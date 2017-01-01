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Наезд в Мюнстере: стали известны мотивы водителя

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Следственные органы уверены, что 48-летний мужчина наехал на посетителей уличного кафе в центре города, имея намерение совершить самоубийство.
Место инцидента в Мюнстере
Место инцидента в Мюнстере

Наезд на людей в немецком Мюнстере совершил водитель, который хотел покончить жизнь самоубийством. Об этом заявил в официальный представитель городской прокуратуры Мартин Боценхардт, сообщает РИА Новости.

"По имеющимся до сих пор данным экспертиз и оценкам документов, следов и заявлений, следственные органы уверены, что 48-летний мужчина действовал, имея намерение совершить самоубийство", - сказал он.

Напомним, 7 апреля в немецком Мюнстере грузовик въехал в толпу людей, сидевших у кафе на одной из улиц города. Жертвами происшествия стали два человека, еще 20 пострадали.

По информации СМИ, водитель являлся гражданином Германии и у него было психическое растройство. Он застрелился в авто после инцидента.

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Теги: Германия, самоубийство, грузовик, Мюнстер
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Источник: korrespondent.net

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