Лукашенко заговорил о независимом от России телевидении

Президент Беларуси раскритиковал российские сериалы и предложил вместо них больше ставить в эфир продукцию белорусских телеканалов и режиссеров.

Александр Лукашенко во время встречи с представителями СМИ Пресс-служба президента Беларуси

Белорусские каналы должны вещать на собственной, а не зарубежной платформе. Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ, сообщает БЕЛТА во вторник, 10 апреля.

"Платформы эти должны быть белорусскими. Это не значит, что мы плохо относимся к Эрнсту (генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст – ред.), нет. Он нормальный, творческий, хороший человек. Но это должно быть наше", – сказал Лукашенко.

В пример он привел российские сериалы. По его мнению, многие из них не очень хорошего качества, а крутятся на белорусских каналах.

Лукашенко уверен, что телеканалы и режиссеры в Беларуси в силах сами снимать хорошие телесериалы и ставить их в эфир вместо российских.

Он пообещал финансовую поддержку белорусским каналам. "Я готов там, где нужно, поддержать средства массовой информации", – сказал он

Ранее Александр Лукашенко поручил бизнесу найти замену рынку РФ. Он намерен "капитально обсудить" все вопросы с Владимиром Путиным. Белорусы "делают доброе дело" для России и "на коленях постоянно стоят", считает Лукашенко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet