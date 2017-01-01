Самолет с бортовым номером LX-N90448 и позывным NATO09 провел многочасовую разведку у северных границ Сирии, при этом находясь в воздушном пространстве Турции.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Североатлантического альянса (НАТО) Boeing E-3A Sentry AWACS провел многочасовую разведку у границ Сирии. Об этом сообщает сервис отслеживания перемещения военных и гражданских авиабортов CivMilAir в Twitter.

В частности, указано, что самолет с бортовым номером LX-N90448 и позывным NATO09 провел разведку у северных границ Сирии. При этом самолет НАТО находился в воздушном пространстве Турции.

Cмотрите фотогалерею: Самолет НАТО провел разведку у границ Сирии

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна быть наказана за агрессивное поведение на мировой арене и несоблюдение международного права.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet