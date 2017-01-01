Химатака в Сирии: Трамп обвиняет Москву и Дамаск

При этом американский лидер пока не принял окончательного решения по дальнейшим ответным действиям на применение химического оружия в Думе.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила на брифинге 11 апреля, что президент США Дональд Трамп считает Сирию и Россию ответственными за химатаку в Думе.



Отвечая на вопрос журналиста о том, что Москва опровергает применение химоружия в Сирии, Сандерс заявила, что американская разведка предоставила иную информацию на этот счет.

"Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за эту атаку", - подчеркнула спикер американской администрации.

Также она отметила, комментируя последнюю публикацию Трампа в Twitter, что окончательного решения об ударе по Сирии президент пока не принял и рассматриваются различные варианты ответа.

"Это одна из возможностей (удар по Сирии). Это просто означает, что это один из вариантов действий, которые президент может предпринять, а может не предпринять. Это касается и времени", - указала Сандерс, отвечая на вопрос журналистов, будет ли удар по Сирии.

Корреспондент.net , обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о Как сообщал, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума . Западные страны обвинили в этом официальные сирийские власти.

Президент США Дональд Трамп 9 апреля пообещал в ближайшие два дня принять решение о действиях против Дамаска в ответ на химатаку. В среду, 11 апреля он написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию

По данным ВООЗ в Думе погибли 43 человека и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами.

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