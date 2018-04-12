Восточная Гута перешла под контроль войск Асада

Власти Сирии закончили операцию по освобождению от боевиков города Дума. Таким образом вся Восточная Гута под контролем правительственных войск.

Правительственные войска Сирии установили контроль над городом Дума, ранее находившимся под контролем боевиков из группировки Джейш аль-Ислам. Об этом журналистам сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, передает Интерфакс.

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно - над Восточной Гутой в целом", - отметил Евтушенко.

Он также добавил, что в освобожденном от боевиков городе приступят к работе подразделения военной полиции России, которые будут следить за соблюдением правопорядка при переходе Думы под контроль законного правительства Сирии.

Как сообщал Корреспондент.net, с 12 апреля в Думу для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению вводятся подразделения российской военной полиции.

Напомним, в начале марта российские и сирийские войска начали масштабную наземную операцию в Восточной Гуте против террористов.

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