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Восточная Гута перешла под контроль войск Асада

Комментариев: 1
Власти Сирии закончили операцию по освобождению от боевиков города Дума. Таким образом вся Восточная Гута под контролем правительственных войск.
Улица города Дума в Сирии
Улица города Дума в Сирии

Правительственные войска Сирии установили контроль над городом Дума, ранее находившимся под контролем боевиков из группировки Джейш аль-Ислам. Об этом журналистам сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, передает Интерфакс.

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно - над Восточной Гутой в целом", - отметил Евтушенко.

Он также добавил, что в освобожденном от боевиков городе приступят к работе подразделения военной полиции России, которые будут следить за соблюдением правопорядка при переходе Думы под контроль законного правительства Сирии.

Как сообщал Корреспондент.net, с 12 апреля в Думу для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению вводятся подразделения российской военной полиции.

Напомним, в начале марта российские и сирийские войска начали масштабную наземную операцию в Восточной Гуте против террористов.

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Теги: Россия, Сирия, войска, Гута, Асад, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    12.04.2018, 05:45
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Час знову святкувати перемогу? Чи раптом знову виявиться, що бойовики нікуди не поділися і знову підривають якийсь аеродром?
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