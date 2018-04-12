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В Аргентине полиция обвинила мышей в пропаже полутонны марихуаны

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Всего на складе хранились шесть тонн марихуаны. Через два года обнаружили пропажу 540 кг. Сотрудники полиции заявили, что наркотики съели мыши.
Из полицейского склада исчезло полтонны наркотиков
Из полицейского склада исчезло полтонны наркотиков
Getty Images

На полицейском складе в аргентинском городе Пилар исчезло 540 кг марихуаны. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает Медуза.

Когда пропажа наркотика, хранившегося на складе около двух лет, была обнаружена, сотрудники полиции заявили, что марихуану съели мыши.

Тем временем, эксперты из университета Буэнос-Айреса в этом усомнились, указав, в частности, что мыши вряд ли могли счесть марихуану съедобной и не смогли бы выжить, если бы все-таки съели такое количество наркотика.

В итоге восемь полицейских были отстранены от работы. В начале мая они должны предстать перед судом, который решит, стала ли пропажа марихуаны "результатом умысла или небрежности".

Всего на складе хранилось шесть тонн марихуаны. Пропажу наркотика заметил новый комиссар полиции - теперь в числе подозреваемых его предшественник.

Ранее в Харькове задержали полицейских, которые сбывали наркотики.

Как сообщалось, в Дании наркодилер перепутал автомобиль полиции с такси.

 

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Теги: наркотики, курьезы, Аргентина, марихуана, полиция
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Источник: korrespondent.net

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