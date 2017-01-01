Вашингтон пока не принял решение об ударе по Сирии

Поскольку представителей США на месте химической атаки в Сирии нет, то у Вашингтона нет и неопровержимых доказательств того, что она имела место, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон пока не принял решение о нанесении военного удара по Сирии. Об этом он сообщил в ходе слушаний в конгрессе в четверг, 12 апреля, передает Reuters.

"Пока мы не приняли никакого решения о начале военных действий в Сирии", - констатировал Мэттис.

Он также сообщил, что, поскольку представителей США на месте химической атаки в Сирии нет, то у Вашингтона нет и неопровержимых доказательств того, что она имела место.

"Я верю, что была химическая атака, мы ищем доказательства", - сказал чиновник конгрессменам.

Министр подчеркнул, что сам считает, что в Сирии произошел "непростительный" случай применения боевых отравляющих веществ. Он также сказал, что Россия причастна к тому, что в Сирии продолжает сохраняться такое оружие.

По его словам, власти США сообщат конгрессу страны, если будет принято решение нанести удар по Сирии. При этом Мэттис отказался обсуждать какие-либо конкретные военные планы по ближневосточной стране.

Глава Пентагона также подчеркнул, что необходимо избежать ситуации, при которой военный удар США привел бы к выходу ситуации в Сирии из-под контроля.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что военный ответ на применение в сирийском городе Дума химического оружия может произойти скоро или не так скоро.

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