Мэй и Трамп пришли к соглашению по Сирии
Премьер Великобритании и президент США договорились продолжать тесно работать над международным ответом на предполагаемое применение химоружия в Сирии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп договорились продолжить совместную работу по выработке международного ответа на предполагаемое использование химического оружия в Сирии, сообщил официальный представитель премьера.
"Они договорились о том, что важно, чтобы использование химического оружия в Сирии не оставалось безнаказанным и о необходимости препятствовать дальнейшему использованию химического оружия режимом (президента Сирии Башара) Асада. Они договорились продолжать тесную совместную работу по выработке международного ответа", – говорится в заявлении по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
Напомним, на прошлой неделе недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.
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