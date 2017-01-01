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Мэй и Трамп пришли к соглашению по Сирии

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Премьер Великобритании и президент США договорились продолжать тесно работать над международным ответом на предполагаемое применение химоружия в Сирии.
Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй
Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй
 
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп договорились продолжить совместную работу по выработке международного ответа на предполагаемое использование химического оружия в Сирии, сообщил официальный представитель премьера.
 
"Они договорились о том, что важно, чтобы использование химического оружия в Сирии не оставалось безнаказанным и о необходимости препятствовать дальнейшему использованию химического оружия режимом (президента Сирии Башара) Асада. Они договорились продолжать тесную совместную работу по выработке международного ответа", – говорится в заявлении по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
 
Напомним, на прошлой неделе недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. 

Химатака в Сирии: Франция и Германия назвали очевидной вину Асада
 

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Теги: США, Великобритания, Дональд Трамп, авиаудары по Сирии, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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