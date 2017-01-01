Самая большая акула в мире плавала вместе с людьми
В Мексике сняли на видео очень крупную китовую акулу, которая подплыла к купающимся в море людям. Один человек подплыл к акуле на расстояние вытянутой руки.
У побережья мексиканского штата Южная Калифорния на видео сняли людей, плавающих с огромной китовой акулой, передает РИА Новости.
Видео было сделано 36-летним оператором Тарсицио Саньюдо Суаресом с помощью дрона.
На записи видны трое человек, плавающих около акулы. Затем к ним присоединился еще пловец.
Один из купающихся подплыл к акуле на расстояние вытянутой руки и почти дотронулся до ее хвоста.
"Китовые акулы спокойны и не могут причинить человеку никакого вреда. В тот день я тоже поплавал вместе с ними и снял их на камеру GoPro под водой", – рассказал Суарес.
Китовые акулы являются крупнейшими рыбами в мире, их длина может достигать 12 метров. В отличие от большинства других акул они питаются только планктоном и не представляют опасности для человека.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с черепахой и акулами, пытавшимися ее съесть.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент