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Большинство россиян считают политику РФ миролюбивой – опрос

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В Российской Федерации всего 15% людей, которые принимали участие в опросе, считают, что проводимая их страной политика увеличивает риск военного столкновения.
Россияне считают, что политика их страны уменьшает вероятность войны
Россияне считают, что политика их страны уменьшает вероятность войны
Getty Images

Более половины россиян считают, что политика России в последнее время способствует снижению риска масштабной войны со странами НАТО. Об этом свидетельствуют данные из опроса фонда Общественное мнение, сообщает в пятницу, 13 апреля, РИА Новости.

В частности, всего 15% опрошенных заявили, что проводимая политика увеличивает риск военного столкновения, в то время, как 53% считают, что политика РФ в последнее время способствует снижению риска масштабной войны со странами НАТО. Еще 32% затруднились ответить на вопрос.

Среди тех, кто считает, что политика России способствует снижению риска войны со странами НАТО, 17% считают, что Россия проводит миролюбивую политику, стремится решать все вопросы дипломатическим путем, 9% отметили, что Россия демонстрирует военную мощь, укрепляет свою обороноспособность, 8% респондентов подчеркнули, что авторитет российского президента Владимира Путина и его действия уменьшают риск войны.

Также 47% россиян считают, что реальная угроза масштабной войны между Россией и странами НАТО существует, противоположного мнения придерживаются 39%, затруднились ответить 14%

Кроме того, 38% опрошенных считают, что вероятность масштабной войны между Россией и странами НАТО сейчас выше, чем была в 70-е годы прошлого века, во времена правления Леонида Брежнева, 17% уверены, что сейчас эта вероятность ниже, 12% отметили, что она остается на том же уровне, 34% затруднились ответить.

В опросе, который проходил с 7 по 8 апреля, приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента.

Ранее сообщалось, что количество положительно настроенных к Украине россиян увеличилось до 33%.

Напомним, в России рекордное число людей жалеют о распаде СССР.

 

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Теги: Россия, опрос, россияне, политика, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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