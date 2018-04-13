В Кремле не усмотрели ущемления прав пользователей в блокировке Telegram

Дмитрий Песков убежден, что ситуация вокруг Telegram в корне отличается от запрета российских сайтов на Украине, поскольку в данном случае имеет место решение суда.

В случае с ограничением доступа к Telegram речь идет не о нарушении прав пользователей, а о невыполнении требований законодательства. Об этом в пятницу, 13 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет Life.

Песков призвал не проводить аналогию с блокировкой российских сайтов в Украине.

"Есть положение законодательства, которое требует предоставления определенного набора данных в определенные службы Российской Федерации. Выполнение этого условия было способно позволить выйти на консенсус, но, к сожалению, такого консенсуса не удалось достичь", - сказал он.

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор попросил Таганский суд заблокировать Telegram за отказ компании передать ФСБ ключи шифрования, чтобы спецслужба могла прочитать переписку пользователей. В Telegram заявляли, что сделать это технически невозможно.

Юристы Telegram подали иск в Верховный суд и потребовали признать приказ ФСБ о передаче ключей незаконным. Верховный суд РФ отклонил этот иск. После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования, этот срок истек 4 апреля.

12 апреля Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в России в случае удовлетворения иска о его блокировке.

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