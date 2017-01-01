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Сирия готова к самообороне - постпред в ООН

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Башар Джаафари пообещал, что Дамаск воспользуется правом военного ответа в случае атаки со стороны США, Великобритании и Франции.
Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари
Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил на экстренном заседании Совбеза ООН 13 апреля, что Дамаск готов к законной самообороне в случае атаки со стороны США, Великобритании и Франции, передает РИА Новости.

"Если эти три страны – США, Великобритания и Франция – думают, что они могут атаковать нас и наш суверенитет, то в таком случае у нас не будет другого выбора, кроме как применить статью 51 Устава ООН, которая дает нам законное право на самооборону", – отметил постпред.

Он подчеркнул, что это не угроза, а обещание.

"Мы не позволим никому атаковать наш суверенитет", – указал Джаафари.

Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом правительство президента Башара Асада.
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что решил ответить ракетным ударом по Сирии на химическую атаку в Думе.

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Теги: ООН, Сирия, авиаудар, Конфликт в Сирии, совет безопасности оон, совбез, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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