Сирия готова к самообороне - постпред в ООН

Башар Джаафари пообещал, что Дамаск воспользуется правом военного ответа в случае атаки со стороны США, Великобритании и Франции.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил на экстренном заседании Совбеза ООН 13 апреля, что Дамаск готов к законной самообороне в случае атаки со стороны США, Великобритании и Франции, передает РИА Новости.



"Если эти три страны – США, Великобритания и Франция – думают, что они могут атаковать нас и наш суверенитет, то в таком случае у нас не будет другого выбора, кроме как применить статью 51 Устава ООН, которая дает нам законное право на самооборону", – отметил постпред.

Он подчеркнул, что это не угроза, а обещание.

"Мы не позволим никому атаковать наш суверенитет", – указал Джаафари.

Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума . Западные страны обвинили в этом правительство президента Башара Асада.

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