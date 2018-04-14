Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Затопление "ядерной" шахты в ДНР грозит отравлением воды - Госдеп

Комментариев: 1
Планы сепаратистов затопить шахту Юнком в Донецкой области грозят отравлением питьевой воды в регионе из-за радиации, завила пресс-секретарь Госдепартамента США.
Хизер Нойерт сделала заявление относительно затопления сепаратистами шахты, где был взорван ядерный снаряд
Хизер Нойерт сделала заявление относительно затопления сепаратистами шахты, где был взорван ядерный снаряд
Getty Images

Намерение сепаратистов затопить шахту Юнком под Донецком грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за радиации, которая осталась в ней. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт от субботы, 14 апреля, пишет Украинская правда.

Так, США призывают Россию и подконтрольных ей сепаратистов действовать ответственно.

"Планы сепаратистов затопить заброшенную угольную шахту Юнком - место проведения ядерного испытания в СССР в 1979 году - могут угрожать питьевой воде тысяч украинцев в находящейся под контролем РФ восточной Украине. Мы настоятельно призываем Россию и подконтрольные ей органы действовать ответственно", - говорится в заявлении.

 

 

Напомним, ранее в СММ ОБСЕ заявили, что сепаратисты намерены затопить шахту Юнком в населенном пункте Бунге, что в 43 километрах от Донецка.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, шахта, сепаратисты, госдепартамент США, Госдеп, ДНР, ДНР новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
dj_qwe    14.04.2018, 09:06
Оценка:  0
dj_qwe
У ДНР и ЛНР есть три пути: 1-й самоликвидация, 2-й рабство в РФ, 3-й сдаться . А вообще то и миротворцев ООН никаких не нужно, чтобы вернуть Донбас. Необходимо просто каждый день занимать по 1-2 км своей границы. Но не при этой власти.....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь