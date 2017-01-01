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Министр обороны Британии рассказал о целях удара по Сирии

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Задачей удара Великобритании, США и Франции по Сирии не было сорвать стратегические планы России, заявил британский министр обороны.
Видео удара по сирийскому пригороду Хомса
Видео удара по сирийскому пригороду Хомса
скриншот с видео


Удар по территории Сирии был направлен на уничтожение химического арсенала президента страны Башара Асада. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, пишет The Times.

По его словам, "атака была совершена для сдерживания Асада и его режима от повторного использования химоружия".

Уильямсон также отметил, что Великобритания, США и Франция не собирались срывать стратегические цели России в Сирии. При этом не уточнил, какие именно цели России он считает таковыми.

Министр подчеркнул, что британские военные сделали все возможное, чтобы избежать эскалации и предотвратить потери среди мирного населения.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет.

США в ООН назвали условие для новых ударов в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что своими действиями США и их союзники "усугубили гуманитарную катастрофу в Сирии" и по сути "потакают террористам".

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Теги: Великобритания, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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