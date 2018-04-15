Пентагон заявил о возросшей активности российских троллей

В Минобороны США заявляют о начале российской кампании по дезинформации после ударов Штатов и союзников по военным объектам в Сирии.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что активность российских интернет-троллей за последние 24 часа выросла на 2000%, сообщает CNN.

На брифинге была представлена информация, связанная с воздушными ударами по объектам в Сирии со стороны США, Великобритании и Франции в ночь на субботу.

"Российская кампания по дезинформации уже началась. За последние 24 часа активность российских троллей увеличились на 2000%, поэтому мы будем держать вас в курсе событий", - сказала Уайт.

Pentagon spokesperson on strikes in Syria: “The Russian disinformation campaign has already begun. There has been a 2,000% increase in Russian trolls in the last 24 hours.” https://t.co/0Bzv1nm4q6 pic.twitter.com/va1zq5qF3m — CNN (@CNN) 14 апреля 2018 г.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от города Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.