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Пентагон заявил о возросшей активности российских троллей

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В Минобороны США заявляют о начале российской кампании по дезинформации после ударов Штатов и союзников по военным объектам в Сирии.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что активность российских интернет-троллей за последние 24 часа выросла на 2000%, сообщает CNN.

На брифинге была представлена информация, связанная с воздушными ударами по объектам в Сирии со стороны США, Великобритании и Франции в ночь на субботу.
 
"Российская кампания по дезинформации уже началась. За последние 24 часа активность российских троллей увеличились на 2000%, поэтому мы будем держать вас в курсе событий", - сказала Уайт.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от города Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.
 
Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".
 
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Теги: Россия-США, США, Пентагон, Сирия, Тролли, троллинг, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Комментариев (1)
ЛапотьБалалайкін    15.04.2018, 10:14
Оценка:  +5
ЛапотьБалалайкін
треба відмівати репутацію обоссаного путіна, вот савушкіна і випустили троллити весь наявний ресурс ботів
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