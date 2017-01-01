Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Китае экстренно посадили самолет из-за пассажира с шариковой ручкой

Комментариев: 0
Один из пассажиров лайнера в Китае пытался ранить бортпроводника шариковой ручкой во время полета, о пострадавших в результате инцидента не сообщается.
В Китае экстренно посадили самолет из-за пассажира с шариковой ручкой
CGTN

В китайском городе Чжэнчжоу провинции Хэнань 15 апреля экстренно приземлился самолет авиакомпании Air China. Как сообщает телеканал CGTN, самолет совершал рейс из Чанша в Пекин. Один из пассажиров пытался ранить бортпроводника шариковой ручкой во время полета, отмечает телеканал.

Все пассажиры, кроме подозреваемого в нападении, покинули самолет. Полиция выясняет подробности инцидента, о пострадавших не сообщается.

Ранее из-за пьяного пилота в Германии застряли более сотни пассажиров.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиация, самолет, Китай, авиаперелет, авиакомпании, авиаперевозки, Авиарейсы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь