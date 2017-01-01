Постпред США в ООН назвала задачи миссии в Сирии

Американские военные будут оставаться в Сирии, пока не удастся достичь всех основных целей миссии, утверждает постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что США не выведут свои войска из Сирии, пока не достигнут своих целей. Об этом она сказала в интервью Fox News, сообщает Голос Америки в понедельник, 16 апреля.

Хейли перечислила три главных задачи американской миссии в Сирии: убедиться, что химическое оружие не используется никоим образом, который бы мог представить угрозу интересам США, уничтожить ИГИЛ и оставить возможность наблюдать оттуда за деятельностью Ирана.

"Наша задача вернуть американских солдат домой, но мы не уйдем, пока мы не выполним все эти задачи", – отметила Хейли.

Ранее Никки Хейли заявила, что Вашингтон не будет вести прямых переговоров с режимом президента Сирии Башара Асада, так как Дамаск этого не заслуживает.

Напомним, в Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп намерен вывести войска из Сирии. Также он хочет, чтобы союзники несли большую ответственность в военной и финансовой сферах для обеспечения безопасности в регионе.

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