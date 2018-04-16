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В Сочи свадебный кортеж перегородил трассу ради танца жениха

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Полиция проводит проверку инцидента.
Торжество состоялось 13 апреля
Торжество состоялось 13 апреля
Скриншот из видео

В курортном микрорайоне Дагомыс в городе Сочи Краснодарского края Российской Федерацсвадебный кортеж перекрыл перекресток на федеральной трассе, чтобы жених смог станцевать. 

Видеоролик с камер видеонаблюдения опубликован на YouTube.

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Несмотря на то что выступление продлилось менее пяти минут, оно сумело заинтересовать правоохранительные органы города, и те начали проверку.

Свадьба в Сочи. 13 апреля 2018 года.
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Напомним, в августе 2017 года в России участники свадебного кортежа подрались из-за лужи.

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Теги: Сочи, свадьба, кортеж, трасса, танец
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Комментариев (1)
Alex_Shadow    16.04.2018, 15:51
Оценка:  0
Alex_Shadow
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