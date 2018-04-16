В Сочи свадебный кортеж перегородил трассу ради танца жениха

Полиция проводит проверку инцидента.

В курортном микрорайоне Дагомыс в городе Сочи Краснодарского края Российской Федерацсвадебный кортеж перекрыл перекресток на федеральной трассе, чтобы жених смог станцевать.

Видеоролик с камер видеонаблюдения опубликован на YouTube.

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Несмотря на то что выступление продлилось менее пяти минут, оно сумело заинтересовать правоохранительные органы города, и те начали проверку.

Свадьба в Сочи. 13 апреля 2018 года. 0:00 / 06:53

Напомним, в августе 2017 года в России участники свадебного кортежа подрались из-за лужи.