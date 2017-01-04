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В Южной Африке слон сделал зарядку посреди дороги

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Слон посреди дороги начал ритмично протягивать задние ноги, будто заниматься йогой. Так животное разминало мышцы перед крутым подъемом.

В Южной Африке слон устроил зарядку посреди дороги. Об этом сообщается в сюжете ТСН от понедельника, 16 апреля.

Животное начало ритмично протягивать задние ноги, будто заниматься йогой. Так слон разминал мышцы перед крутым подъемом.

Из-за животного движение транспорта полностью остановилось.

Заснять йогу слона повезло фотографам дикой природы.

Ранее сообщалось, что горилла Болинго из тематического парка Буш Гарденс в американской Флориде научилась йоге, занимаясь вместе с тренером.

 

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Теги: видео, дорога, слон, йога, зарядка, Южная Африка
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Источник: korrespondent.net

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