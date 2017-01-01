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В больнице рассказали о состоянии Сергея Скрипаля

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Скрипаль по-прежнему находится в больнице, однако его состояние больше не является критическим - врачи заверяют, что бывший двойной агент идет на поправку.
Сергей Скрипаль
Сергей Скрипаль
УНН

Состояние бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля улучшается, сообщили в окружной больнице Солсбери.

Скрипаль по-прежнему находится в больнице.

"После инцидента в Солсбери 4 марта один пациент (мужчина в возрасте 60 лет) остается на попечении окружной больницы Солсбери после воздействия нервно-паралитического вещества… Он поправляется и не находится в критическом состоянии", – рассказал представитель пресс-службы.

Подробностей о состоянии Скрипаля и способ его лечения не уточняются.

Напомним, 7 апреля Сергей Скрипаль пришел в себя и начал говорить.

 

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Теги: Британия, отравление, Великобритания, российские шпионы, Сергей Скрипаль
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Источник: РИА Новости

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