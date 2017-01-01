Суд ЕС признал Польшу виновной в вырубке Беловежской пущи

Признание Польши виновной в нарушении законодательства ЕС означает, что на нее может быть наложен штраф в размере как минимум 100 тысяч евро в день.

Европейский суд в Люксембурге признал, что власти Польши, разрешившие масштабную вырубку леса в заповедной Беловежской пуще, нарушили законодательство ЕС об охране окружающей среды.

В постановлении суда, обнародованном во вторник, 17 апреля, указывается, что Польша не выполнила своих обязательств по защите Беловежской пущи – одного из последних в Европе девственных лесных массивов, который входит в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО.

Решение суда в Люксембурге было вынесено на основании жалобы, поданной Еврокомиссией. Судья Марек Сафьян заявил, что вырубка леса в Беловежской пуще, начатая в 2016 году, создает угрозу для многочисленных видов редких животных, птиц и насекомых, в том числе для редкого европейского бизона, а также для флоры.

Польские власти объясняли свое решение о вырубке леса распространением жука-короеда и необходимостью снижения риска лесных пожаров. Еврокомиссия не согласилась с аргументами Варшавы и в июле 2017 года подала на нее в суд ЕС.

Признание Польши виновной в нарушении законодательства ЕС означает, что на нее может быть наложен штраф в размере как минимум 100 тысяч евро в день.

Польша уже объявила о готовности соблюдать постановление суда в Люксембурге. "Мы ждем деталей официального решения суда. Как уже говорилось ранее, Польша будет соблюдать постановление суда", – заявил представитель министерства охраны окружающей среды страны.

Глава экологической организации ClientEarth Джеймс Томсон назвал решение суда ЕС "огромной победой для всех защитников Беловежской пущи, для сотен людей, которые активно боролись за сохранение уникального девственного леса от немыслимого уничтожения".

Ранее Польша продолжала вырубку в Беловежской пуще вопреки предварительному решению Европейского суда о запрете. При этом утверждалось, что все работы ведутся в соответствии с законодательством ЕС.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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