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Президент Армении подписал указ о назначении премьера

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Оппозиционные группы считают, что реформа была проведена для того, чтобы Саргсян смог остаться у власти после завершения его второго президентского срока.
Серж Саргсян
Серж Саргсян

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении премьер-министром Сержа Саргсяна. Как сообщается на сайте главы Армении, в его резиденции состоялась его первая встреча с избранным премьер-министром.

Отметим, российский президент уже поздравил Саргсяна с новой должностью. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора стороны подчеркнули важность дальнейшего развития союзнического партнерства и сотрудничества по всем направлениям.

Ранее сегодня на специальном заседании Национального собрания за избрание Саргсяна премьер-министром проголосовали 77 депутатов, против высказались 17.

Голосование проходило в условиях, когда тысячи граждан перекрывают улицы Еревана, протестуя против избрания Саргсяна премьером.

 

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Теги: Путин, президент, Армения, премьер-министр, назначение, Серж Саргсян
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Источник: korrespondent.net

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