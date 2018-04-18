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Глава Китая скоро посетит КНДР - CNN

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Точная дата визита не названа, однако известно, что поездка Си Цзиньпина в Пхеньян состоится скоро, возможно, после запланированной встречи главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин вскоре снова могут встретиться
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин вскоре снова могут встретиться
xinhuanet.com

Председатель Китая Си Цзиньпин вскоре намерен посетить столицу КНДР Пхеньян. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает в среду, 18 апреля, телеканал CNN.

Отмечено, что точная дата визита неизвестна, но, по данным источника, поездка состоится скоро, возможно, после запланированной встречи главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что это будет первый официальный визит китайского лидера в Северную Корею с момента его прихода ко власти в качестве главы Коммунистической партии Китая в ноябре 2012 года.

Ранее сообщалось, что глава КНДР Ким Чен Ын посетил Пекин, где провел встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.

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Теги: визиты, Китай, Пекин, визит, КНДР, Пхеньян, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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