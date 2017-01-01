Трамп надеется отменить пошлины на сталь и алюминий

Решение о введении импортных пошлин в 25% на поставки стали в США и в 10% для алюминия было принято американским лидером в марте.



Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется в будущем отменить таможенные пошлины на импорт стали и алюминия, передает Reuters.

"Я надеюсь, что на каком-то этапе в будущем смогу отменить их все", – сказал американский лидер.



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Напомним, в марте Трамп ввел пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий. Временное исключение сделано для Канады, Мексики, Австралии, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи и ЕС.

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