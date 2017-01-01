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На острове Ява произошло землетрясение: есть жертвы

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В результате землетрясения магнитудой 4,4 на острове Ява погиб один человек, а более 20 получили ранения различной степени тяжести.
На острове Ява произошло землетрясение
На острове Ява произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в индонезийской провинции Центральная Ява, сообщает Channel News Asia.
 
Эпицентр подземных толчков располагался в 52 км к северу от района Кебумен. Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров.
 
В результате землетрясения погиб один человек, а более 20 получили ранения различной степени тяжести.
 
Разрушены сотни домов, школы и мечети.

В США произошло землетрясение
 
Напомним, 15 апреля у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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Теги: Землетрясения, Индонезия, землетрясение, пострадавшие, Ява
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Источник: korrespondent.net

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