На острове Ява произошло землетрясение: есть жертвы

В результате землетрясения магнитудой 4,4 на острове Ява погиб один человек, а более 20 получили ранения различной степени тяжести.



Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в индонезийской провинции Центральная Ява, сообщает Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в индонезийской провинции Центральная Ява, сообщает Channel News Asia

Эпицентр подземных толчков располагался в 52 км к северу от района Кебумен. Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров.

В результате землетрясения погиб один человек, а более 20 получили ранения различной степени тяжести.





В США произошло землетрясение Разрушены сотни домов, школы и мечети.

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