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В США назвали условия для улучшения отношений с РФ

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Вашингтон настроен наладить более тесные отношения с Москвой, однако для этого потребуется решение ключевых проблем, в которых фигурирует Россия.
Белый дом
Белый дом
АР

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с послом России в США Анатолием Антоновым. Об этом 19 апреля сообщили в Белом доме.

"На своей первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией. Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения - в интересах и США, и России", - отмечается в пресс-релизе американской администрации.

Однако, по словам советника, для улучшения отношений с Москвой предстоит разобраться с проблемами вмешательства России в американские выборы 2016 года, применения химического оружия в Великобритании и ситуацией в Украине и Сирии.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за диалог с РФ, несмотря на свою жесткую политику по отношению к Москве.

Трамп заявил, что хочет ладить с Россией

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Теги: Россия-США, США, выборы в США, международные отношения, Конфликт в Сирии, ситуация на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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