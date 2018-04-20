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В России создали растительное масло Новичок

Комментариев: 3
Предприниматель из РФ налаживает производство растительного масла с провокационным названием Новичок. На этикетке также есть отсылка к советским спецслужбам.
Масло Новичок
Масло Новичок
скриншот

В России начали выпускать растительное масло Новичок. Так бизнесмен из Ульяновской области Алексей Якушев решил ответить на скандал вокруг ситуации в Солсбери. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает Ура.ру.

Этикетки бутылок украшены аббревиатурой КГБ и надписью "продукты для долгой жизни".

Якушев отметил, что решил создать продукт после того, как читал много новостей про Скрипалей.

В продажу товар может поступить в случае одобрения соответствующих ведомств.

В России создали растительное масло Новичок
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Как сообщалось, 4 марта в английском городе Солсбери были отравлены бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как заявили власти Великобритании, отравление было совершено химическим оружием Новичок, который производился в Советском Союзе.

 

 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, продукты, россияне, химическое оружие, Сергей Скрипаль
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Комментариев (3)
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foster12    20.04.2018, 15:33
Оценка:  0
foster12
Цинизм крепчает.....
Серго-1    20.04.2018, 15:18
Оценка:  +3
Серго-1
Да, долго украинцы ошибались, что русские им братья)))глядя на действия некоторых русских современников - их даже к дикарям тяжело отнести отсутствие мозга на лицо))
bratborat    20.04.2018, 14:57
Оценка:  +6
bratborat
антилюди
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