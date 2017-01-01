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Трамп подсчитал количество фейковых новостей в США

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По мнению американского президента, количество фейковых новостей в СМИ составляет 93%, но это не мешает ему иметь высокие рейтинги.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп
Getty Images
 
Президент США Дональд Трамп считает, что количество фейковых новостей в американских СМИ составляет 93%, но это не мешает ему иметь высокие рейтинги. 
 
"Можете ли вы поверить, что, несмотря на 93% плохих материалов от Фейковых Новостных Медиа (а должны делать хорошие материалы), сегодня у нас (штаба президента) почти что самый высокий рейтинг, включая день выборов? Американцы достаточно мудры, чтобы не обращать внимания на липовую и лживую прессу. Вернем Америке былое величие!" – написал Трамп в Twitter.
 

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Теги: рейтинг, США, СМИ, Трамп, фейк
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Источник: korrespondent.net

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