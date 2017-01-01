Трамп подсчитал количество фейковых новостей в США

По мнению американского президента, количество фейковых новостей в СМИ составляет 93%, но это не мешает ему иметь высокие рейтинги.

Президент США Дональд Трамп считает, что количество фейковых новостей в американских СМИ составляет 93%, но это не мешает ему иметь высокие рейтинги.

"Можете ли вы поверить, что, несмотря на 93% плохих материалов от Фейковых Новостных Медиа (а должны делать хорошие материалы), сегодня у нас (штаба президента) почти что самый высокий рейтинг, включая день выборов? Американцы достаточно мудры, чтобы не обращать внимания на липовую и лживую прессу. Вернем Америке былое величие!" – написал Трамп в Twitter.

Can you believe that despite 93% bad stories from the Fake News Media (should be getting good stories), today we had just about our highest Poll Numbers, including those on Election Day? The American public is wise to the phony an dishonest press. Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

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