Трамп намерен посетить Великобританию

Ожидается, что американский президент Дональд Трамп намеревается прибыть с визитом в середине июля и провести в Великобритании несколько дней.





Мэй и Трамп пришли к соглашению по Сирии Отмечается, что американский президент намеревается прибыть с визитом в середине июля и провести в Британии несколько дней. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Терезой Мэй, а также с королевой Елизаветой II или другим членом королевской семьи.

Точная дата визита пока не выбрана, однако 11 и 12 июля Трамп будет находиться в Брюсселе на саммите НАТО, после которого, вероятно, он отправится в Лондон.

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