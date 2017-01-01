Почему у британской королевы два дня рождения?

Королева Елизавета II появилась на свет 21 апреля 1926 года, однако, по традиции, официальные мероприятия проводятся в первый летний месяц. Почему так происходит?

Одна из первых фотографий королевы Елизаветы II с родителями, сделанная 1 мая 1926 года

В субботу Елизавете II исполняется 92 года.

Однако сегодня торжества по этому случаю не закончатся. А все потому, что у британской королевы два дня рождения - один настоящий, а другой - официальный.

Королева Елизавета II появилась на свет 21 апреля 1926 года, однако, по традиции, официальные мероприятия проводятся во вторую субботу июня. Почему так происходит?

Такую традицию установил в начале ХХ века британский король Эдуард VII. Он родился поздней осенью, но очень хотел праздновать свой день рождения летом, в хорошую погоду и при большом стечении народа.

Последующие монархи продолжили данный обычай, отсюда и два дня рождения - личный и государственный.

Последующие монархи продолжили данный обычай, отсюда и два дня рождения - личный и государственный.

Елизавета II, как правило, проводит свой настоящий день рождения с семьей. В то же время в воскресенье ее настоящий день рождения отметят артиллерийским салютом в Лондоне.

Салют из 41-го орудия дают в Грин-парке в Лондоне у Букингемского дворца, а салют из 62-х орудий - у Тауэра.

Официальный день рождения в июне отмечают военным парадом, который называют Trooping the Colour - парадом демонстрации флага. Его проводят уже более 260 лет.

В действе принимают участие более 1400 военнослужащих, 200 лошадей и 400 музыкантов.

Многие люди с британскими флагами и в одежде цветов "Юнион Джек" наблюдают за парадом на улице Молл у Букингемского дворца.

Начинается парад в официальной резиденции королевы в Букингемском дворце. Участники двигаются по улице Молл к улице Уайтхолл, где проходит парад конной гвардии. Затем участники парада возвращаются в Букингемский дворец.

Посетители этого пышного празднования надеются увидеть королевскую семью, члены которой присутствовали на параде и собираются на балконе Букингемского дворца, чтобы поприветствовать собравшихся и посмотреть авиашоу королевских военно-воздушных сил.

В этом году парад Trooping the Colour состоится 9 июня.

На балконе Букингемского дворца будут впервые присутствовать принц Гарри и Меган Маркл - их свадьба запланирована на май.