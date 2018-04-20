В США ввели в эксплуатацию судно, на котором установят лазерное оружие
Десантный корабль-док USS Portland ВМС США, на котором скоро установят лазерное оружие, введен в эксплуатацию 21 апреля. Соответствующую видеозапись с церемонии опубликовала пресс-служба Военно-морских сил США в Twitter.
LIVE NOW: #USSPortland #LPD27 commissioning ceremony https://t.co/hQy489Ealg— U.S. Navy (@USNavy) 21 апреля 2018 г.
Как сообщает портал Военно-морского института США, корабль относится к классу десантных транспортных доков типа Сан-Антонио.
Отмечается, что USS Portland стал одиннадцатым десантным кораблем класса Сан-Антонио. Судно предназначено для транспортировки и поддержки сил более 800 морских пехотинцев.
Кроме того, оно может быть использовано для запуска и восстановления десантных кораблей, транспортных средств-амфибий, а также может нести вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey.
Напомним, в 2014 году стало известно, что американский флот оснастят новейшими лазерными установками.
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