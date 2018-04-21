Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ: В Белом доме считают ловушкой заявления КНДР

Комментариев: 0
Советники американского лидера скептически отнеслись к отказу Северной Кореи от ядерных испытаний. Некоторые из них полагают, что таким образом Ким Чен Ын хочет добиться отмены санкций.
Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний
Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний

Советники президента США Дональда Трампа скептически относятся к отказу КНДР от дальнейших ядерных и ракетных испытаний и считают обещания Пхеньяна "ловушкой". Об этом 21 апреля сообщает The Washington Post.

По информации газеты, советники президента опасаются, что лидер КНДР решил дать "относительно скромные обещания", которые он сможет быстро забрать обратно.

По их мнению, Ким Чен Ын хочет "создать иллюзию" того, что он "благоразумен" и готов идти на компромисс. Благодаря этому США в дальнейшем будет труднее отказаться от требований КНДР, полагают аналитики Трампа.

Некоторые из них также рассматривают заявление Ким Чен Ына как попытку заставить США и их союзников смягчить экономические санкции в отношении Пхеньяна.

Напомним, лидер Северной Кореи заявил, что республика с 21 апреля замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона. Также он объявил о новом стратегическом курсе страны.

Трамп назвал большим прогрессом для всего мира решение Ким Чен Ына и отметил, что теперь ожидает с ним встречи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Северная Корея, ядерное оружие, КНДР, ядерное испытание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь