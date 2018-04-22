В России начали блокировать Google - СМИ

Российские пользователи сообщают о перебоях в работе поисковика и некоторых сервисов Google. Специалисты сообщили о блокировке IP-адресов Роскоснадзором.

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе Google, которые возникли в ночь на 22 апреля. По данным сервиса Downdetector, за последние сутки у 68 процентов пользователей был недоступен основной сайт Google, 31 процент - не смог войти в свои аккаунты.

Чаще других проблемы с Google испытывают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска.

Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил, что Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компании Google.

Доступ ограничен, в частности, к IP-адресам 74.125.131.101 и 64.233.165.106, сообщает Дождь.

Первым о сбое в работе google.com из-за блокировки его IP-адресов Роскоснадзором рассказал телеграм-канал Сайберсекьюрити и Ко, который ведет специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Читай также: В России заблокировали Twitch

Официальных комментариев Роскомнадзора по ситуации не поступало.

Напомним, что с 16 апреля в России в работе многих компаний и IT-сервисов произошли сбои из-за блокировок связанных с мессенджером Telegram IP-адресов Роскомнадзором.