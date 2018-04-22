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В России начали блокировать Google - СМИ

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Российские пользователи сообщают о перебоях в работе поисковика и некоторых сервисов Google. Специалисты сообщили о блокировке IP-адресов Роскоснадзором.
В России частично заблокирован Google
В России частично заблокирован Google

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе Google, которые возникли в ночь на 22 апреля. По данным сервиса Downdetector, за последние сутки у 68 процентов пользователей был недоступен основной сайт Google, 31 процент - не смог войти в свои аккаунты. 

Чаще других проблемы с Google испытывают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска.

Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил, что Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компании Google.

Доступ ограничен, в частности, к IP-адресам 74.125.131.101 и 64.233.165.106, сообщает Дождь.

Первым о сбое в работе google.com из-за блокировки его IP-адресов Роскоснадзором рассказал телеграм-канал Сайберсекьюрити и Ко, который ведет специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

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Официальных комментариев Роскомнадзора по ситуации не поступало. 

Напомним, что с 16 апреля в России в работе многих компаний и IT-сервисов произошли сбои из-за блокировок связанных с мессенджером Telegram IP-адресов Роскомнадзором.

 

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Теги: Россия, Google, блокировка, Роскомнадзор
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Комментариев (1)
ЗовПрироды    22.04.2018, 08:59
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Пора на россии вообще интернет отключить. Интернет холопов только портит .
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