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В Парагвае избрали нового президента

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Кандидат от правящей правой партии Колорадо, сын последнего диктатора Парагвая Марио Абдо Бенитес стал новым президентом страны. Он набрал 46,6% голосов.
Новый президент Парагвая Марио Абдо Бенитес
Новый президент Парагвая Марио Абдо Бенитес


Новым президентом Парагвая становится кандидат от правящей правой партии Колорадо Марио Абдо Бенитес, передает РИА Новости

"Президентом республики становится господин Марио Абдо Бенитес", – заявил глава верховного избирательного суда Парагвая Хайме Бестар.

После обработки 96,6% бюллетеней, Абдо получает порядка 46,6% голосов.

Новый президент вступит в должность в августе 2018 года.

Абдо – сын секретаря Альфредо Стесснера, последнего диктатора Парагвая, правившего этой страной в 1954-1989 годах. В 2015-2016 годах Абдо занимал пост главы сената Парагвая.

Напомним, ранее Парагвай захлестнули волнения, причиной которых стало голосование сенаторов, одобривших внесение изменений в конституцию страны, разрешающих переизбрание президента. Протестующие в Парагвае подожгли здание парламента. Для разгона манифестантов полиция применила резиновые пули и водометы.

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Теги: президент, Парагвай, выборы президента, президентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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