Меркель обещает евреям безопасную жизнь в Германии

ФРГ сделает все необходимое для безопасности евреев, проживающих в стране, заявила федеральный канцлер. Участившиеся антисемитские выходки Меркель расценивает как "новый феномен".

Германия сделает все для обеспечения полной безопасности евреев, проживающих на территории страны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью израильскому телеканалу Channel 10. По ее словам, канцлер "опечалена" попытками проявления антисемитизма в Германии.

Причиной всплеска подобных явлений мог стать приток беженцев из мусульманских стран в ЕС, полагает Меркель. Сложившуюся ситуацию канцлер считает "новым феноменом". Она назвала удручающим фактом положение, когда практически все еврейские детские сады, школы, общественно-религиозные учреждения вынуждены находиться под охраной полиции.

В ходе интервью Меркель подтвердила намерение позднее посетить Израиль для очередного раунда двусторонних межправительственных консультаций. Канцлер также назвала вопросы, вызывающие разногласия между странами. К ним относятся, в частности, статус израильских поселений на палестинских территориях и атомная сделка с Ираном, которая вызывает озабоченность Израиля.

В среду, 18 апреля, трое неизвестных напали на двух мужчин в кипах в берлинском районе Пренцлауэр-Берг. Один из пострадавших надел кипу впервые, чтобы с помощью подобного эксперимента проверить, насколько безопасно носить этот головной убор в общественных местах. На следующий день, 19 апреля, один из подозреваемых в антисемитском нападении добровольно явился в полицию в сопровождении адвоката.

Источник: Русская служба DW