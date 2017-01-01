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Меркель обещает евреям безопасную жизнь в Германии

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ФРГ сделает все необходимое для безопасности евреев, проживающих в стране, заявила федеральный канцлер. Участившиеся антисемитские выходки Меркель расценивает как "новый феномен".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Getty Images

Германия сделает все для обеспечения полной безопасности евреев, проживающих на территории страны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью израильскому телеканалу Channel 10. По ее словам, канцлер "опечалена" попытками проявления антисемитизма в Германии.

 

Причиной всплеска подобных явлений мог стать приток беженцев из мусульманских стран в ЕС, полагает Меркель. Сложившуюся ситуацию канцлер считает "новым феноменом". Она назвала удручающим фактом положение, когда практически все еврейские детские сады, школы, общественно-религиозные учреждения вынуждены находиться под охраной полиции.

В ходе интервью Меркель подтвердила намерение позднее посетить Израиль для очередного раунда двусторонних межправительственных консультаций. Канцлер также назвала вопросы, вызывающие разногласия между странами. К ним относятся, в частности, статус израильских поселений на палестинских территориях и атомная сделка с Ираном, которая вызывает озабоченность Израиля.

В среду, 18 апреля, трое неизвестных напали на двух мужчин в кипах в берлинском районе Пренцлауэр-Берг. Один из пострадавших надел кипу впервые, чтобы с помощью подобного эксперимента проверить, насколько безопасно носить этот головной убор в общественных местах. На следующий день, 19 апреля, один из подозреваемых в антисемитском нападении добровольно явился в полицию в сопровождении адвоката.

Источник: Русская служба DW

 

 

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Теги: Германия, евреи, Меркель, Ангела Меркель
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