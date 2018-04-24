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В Москве увидели русофобию на встрече глав МИД G7

Комментариев: 2
В итоговом заявлении встречи глав МИД Большой семерки говорилось о возможности введения новых санкций против России из-за ее политики на востоке Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об очевидной русофобской подоплеке на встрече глав МИД государств "Большой семерки" в Торонто.

"Что касается встречи министров иностранных дел в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там очевидна", - сказал Лавров журналистам в Пекине во вторник, 24 апреля.

По его словам, по русофобской линии пошли и те страны "семерки", которые заверяют Москву, что они не разделяют попыток изолировать Россию.

"Будем терпеливо ждать, будем отстаивать свои позиции и подождем, пока наши партнеры осознают тупиковость и бесперспективность подобных афер", - отметил Лавров.

Напомним, в итоговом заявлении встречи глав МИД "Большой семерки" говорилось о возможности введения новых санкций против России из-за ее политики по отношению к Украине.

 

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Теги: Россия, Лавров, санкции, сергей лавров, большая семерка, G7, агрессия России
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Источник: Интерфакс

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Комментариев (2)
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Sinobi-life    24.04.2018, 10:25
Оценка:  +2
Sinobi-life
Не только маньку,но и лошадку прёт от кокса аргентинского!!!
Операторська    24.04.2018, 09:54
Оценка:  +3
Операторська
хворі на голову
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