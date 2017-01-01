Лондон передал Москве информацию по делу Скрипаля

Российской стороне понадобится некоторое время, чтобы проанализировать полученную информацию из Великобритании.

В постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получили ответы британской стороны по делу об отравлении экс-сорудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 24 апреля.

"Мы их действительно получили, вчера вечером", – сообщили агентству в пресс-службе постпредства.

По словам собеседника, теперь российской стороне необходимо время, "чтобы проанализировать полученные ответы".

На прошлой неделе постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон, выступая на заседании организации, заявил, что Лондон до 23 апреля даст ответы на все вопросы, поставленные Москвой по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Мы ответим как можно скорее, (это произойдет) в течение 10 дней, как это установлено Конвенцией (по запрещению химоружия)", – сказал Уилсон.

Он напомнил, что "13 апреля РФ передала Великобритании список вопросов и настояла на срочности, запросив ответ не позднее 17 апреля".

Ранее стало известно, что в Великобритании военные очищают Солсбери от следов вещества Новичок, которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь. Вгород прибыли три военных грузовика соспециальной техникой.

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