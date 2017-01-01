ФБР изъяло документы о контактах главы штаба Трампа с Дерипаской

В ходе обыска дома бывшего главы штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта, были изъяты документы, относящиеся ко встрече Манафорта в июне 2016 года в Trump Tower с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Пол Манафорт в июне 2016 года в Trump Tower мог встречаться с Олегом Дерипаской

Федеральное бюро расследований США изъяло документы о предполагаемых контактах руководителя штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с российским олигархом Олегом Дерипаской. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает Коммерсант.

В частности, спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует подозрения о российском вмешательстве в выборы американского президента, сообщил федеральный суд Вашингтона о ходе расследования.

"Мюллер сообщил, что в ходе обыска дома бывшего главы штаба Трампа, Пола Манафорта, были изъяты документы, относящиеся ко встрече Манафорта в июне 2016 года в Trump Tower с российскими лоббистами. Также спецпрокурор сообщил, что он изучал закрытые показы Олега Дерипаски", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Манафорт некоторое время назад работал одним из политических консультантов Дерипаски. Также сообщается, что с помощью Манафорта Дерипаска инвестировал $19 млн в украинский проект по развитию кабельного телевидения, заплатив своему консультанту $7,4 млн.

Отмечается, что со временем эта сделка расстроилась, и Дерипаска даже пытался судиться, чтобы провести аудит потраченных средств.

Сейчас Пол Манафорт обвиняется по пяти пунктам, включая участие в заговоре против США, отмывание средств и деятельность в качестве иностранного агента без подачи уведомления.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США будет расследовать действия Манафорта в Украине.

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